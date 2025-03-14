 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Mitsui,...

Mitsui, Rhodes Ridge demir cevheri projesi için AMB ile nihai anlaşma imzaladı

Cuma, 14 Mart 2025 13:43:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli Mitsui & Co., Ltd., Avustralya’da bulunan Rhodes Ridge demir cevheri projesindeki %15 hissesini 2 milyar $ karşılığında satın almak üzere AMB Holdings Pty Ltd ile nihai anlaşmaya vardığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere taraflar, Şubat ayının sonunda devralım için bağlayıcı olmayan ön protokol imzalamıştı.

AMB Holdings’ten satın alınacak hisselerin gerekli yasal izinlerin de alınması dahil olmak üzere bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu ve sürecin 2026 yılının Mart ayında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

6,8 milyon mt kapasitesiyle dünyanın en büyük keşfedilmemiş demir cevheri yataklarından biri olarak kabul edilen ve Avustralyalı madenci Rio Tinto tarafından işletilecek olan Rhodes Ridge, Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yer alıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım & Birleşme Rio Tinto 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Mart 2025

14 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları talebin artacağı yönündeki beklentilerle yükseldi

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Vale Kanada’daki demir cevheri projesinin birinci aşaması için ilk yatırımını yaptı

13 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Mart 2025

13 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 12 Mart 2025

12 Mar | Hurda ve Hammadde

Hindistan, NMDC ile KIOCL’in birleşeceği yönündeki haberleri yalanladı

12 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %9 azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Mart 2025

12 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe arttı

12 Mar | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Mart 2025

11 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis