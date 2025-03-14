Mitsui, Rhodes Ridge demir cevheri projesi için AMB ile nihai anlaşma imzaladı

Japonya merkezli Mitsui & Co., Ltd., Avustralya’da bulunan Rhodes Ridge demir cevheri projesindeki %15 hissesini 2 milyar $ karşılığında satın almak üzere AMB Holdings Pty Ltd ile nihai anlaşmaya vardığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere taraflar, Şubat ayının sonunda devralım için bağlayıcı olmayan ön protokol imzalamıştı.

AMB Holdings’ten satın alınacak hisselerin gerekli yasal izinlerin de alınması dahil olmak üzere bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu ve sürecin 2026 yılının Mart ayında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

6,8 milyon mt kapasitesiyle dünyanın en büyük keşfedilmemiş demir cevheri yataklarından biri olarak kabul edilen ve Avustralyalı madenci Rio Tinto tarafından işletilecek olan Rhodes Ridge, Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde yer alıyor.