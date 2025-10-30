 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > POSCO’nun...

POSCO’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

Perşembe, 30 Ekim 2025 14:36:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı, ikinci çeyreğe kıyasla %4,7 artışla 639 milyar KRW (446,67 milyon $) seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri, çeyreklik bazda %1,6 düşüşle 17,26 trilyon KRW (12,06 milyar $) olurken, net kârı ise ikinci çeyrekte kaydedilen 84 milyar KRW’ye kıyasla 387 milyar KRW (270,53 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, çeyreklik bazda %4,9 artış ve yıllık bazda %4,7 düşüşle 8,79 milyon mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %0,8 artışla ve yıllık bazda değişmeyerek 8,24 milyon mt oldu. Fiyatlardaki düşüşe rağmen hammadde maliyetlerinin azalması ve üretim ile satışların artması, faaliyet kâr marjını yükseltmeye devam etti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar POSCO 

Benzer Haber ve Analizler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

Çinli çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ortasında %0,9 azaldı, stoklar %4,4 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Ekim ortasında %2,3 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

SSAB Oxelösund projesinin üretime başlama tarihini erteledi, net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde artış kaydetti

23 Eki | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,1 arttı

09 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis