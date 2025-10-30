POSCO’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet kârı, ikinci çeyreğe kıyasla %4,7 artışla 639 milyar KRW (446,67 milyon $) seviyesinde yer aldı. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri, çeyreklik bazda %1,6 düşüşle 17,26 trilyon KRW (12,06 milyar $) olurken, net kârı ise ikinci çeyrekte kaydedilen 84 milyar KRW’ye kıyasla 387 milyar KRW (270,53 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde POSCO’nun ham çelik üretimi, çeyreklik bazda %4,9 artış ve yıllık bazda %4,7 düşüşle 8,79 milyon mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %0,8 artışla ve yıllık bazda değişmeyerek 8,24 milyon mt oldu. Fiyatlardaki düşüşe rağmen hammadde maliyetlerinin azalması ve üretim ile satışların artması, faaliyet kâr marjını yükseltmeye devam etti.