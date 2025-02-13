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OYAK Maden Metalürji Grubu 2024’te net kârını üçe katladı

Perşembe, 13 Şubat 2025 11:19:12 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu 2024 yılının tamamına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2024 yılında, 2023 yılında kaydedilen 4,33 milyar TL net kâra kıyasla %227,8 artışla 14,19 milyar TL net kâr kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %37,9 artarak 204,06 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2023 yılında kaydedilen 14,75 milyar TL’ye kıyasla 21,06 milyar TL seviyesine çıktı.

Faaliyet sonuçlarına göre 2024 yılında OYAK Maden Metalürji Grubu’nun ham çelik üretimi 2023 yılında yaşanan depremin etkilerinin azalmasına bağlı olarak yıllık %19 artışla 8,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %15,2 artışla 3,2 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %21,5 artışla 5,3 milyon mt oldu.

Söz konusu yılda şirketin yassı çelik üretimi yıllık %6,2 büyümeyle 7,12 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %48 artışla 965.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %6,1 artışla 7,09 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %47,4 artışla 957.000 mt seviyelerine çıktı.

Şirket 2024 yılında toplam 1,52 milyon mt yassı çelik ve 14.000 mt uzun çelik ihraç ederek satışlarının %19’unu ihracat olarak kaydetti.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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