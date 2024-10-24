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OYAK Maden Metalürji Grubu Ocak-Eylül döneminde net kâr açıkladı

Perşembe, 24 Ekim 2024 11:44:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket bu yılın ilk dokuz ayında önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,83 milyar TL net zarar kıyasla 11,82 milyar TL net kâr kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %47,4 artarak 148,95 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2023 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 9,69 milyar TL’ye kıyasla 15,85 milyar TL seviyesine çıktı.

Faaliyet sonuçlarına göre Ocak-Eylül döneminde OYAK Maden Metalürji Grubu’nun ham çelik üretimi 2023 yılının Şubat ayında yaşanan depremin etkilerinin azalması sayesinde yıllık %32 artışla 6,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %29 artışla 2,6 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %35 artışla 4 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %6,8 büyümeyle 5,20 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %73,1 artışla 727.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %7,3 artışla 5,15 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %72,4 artışla 707.000 mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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