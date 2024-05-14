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OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte sertçe arttı

Salı, 14 Mayıs 2024 15:12:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 65,92 milyon TL’ye kıyasla 5,85 milyar TL seviyesinde yer alırken satış geliri yıllık %89,3 artışla 49,75 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Oyak Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 435,99 milyon TL seviyesine kıyasla 8,81 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %88,3 artarak 2,26 milyon mt seviyesine yükseldi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 916.000 mt, İskenderun tesislerininki ise 1,35 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %37 artışla 1,84 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %346,7 artışla 268.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %16,7 artışla 1,72 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %236,8 artışla 256.000 mt seviyelerine çıktı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, birinci çeyrekte 25 ülkeye toplamda 292.000 mt nihai mamul ihraç etti.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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