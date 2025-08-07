OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve hasılatı 2025’in ilk yarısında düştü

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2025'in ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 10,39 milyar TL net kâra kıyasla %82,5 düşüşle 1,81 milyar TL net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %5,2 düşüşle 94,96 milyar TL seviyesine geriledi. Bununla birlikte OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı, bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 13,37 milyar TL seviyesine kıyasla 3,74 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %16,7 düşerek 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 1 milyon mt, İskenderun tesislerininki ise 2,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %8,7 düşüşle 3,27 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %18,7 düşüşle 366.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %5,4 düşüşle 3,30 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %16,8 düşüşle 367.000 mt seviyelerine indi.

2025’in ilk yarısında şirketin satışlarının %25’i dış piyasalara yapıldı.