 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > OYAK...

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve hasılatı 2025’in ilk yarısında düştü

Perşembe, 07 Ağustos 2025 10:52:26 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2025'in ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 10,39 milyar TL net kâra kıyasla %82,5 düşüşle 1,81 milyar TL net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %5,2 düşüşle 94,96 milyar TL seviyesine geriledi. Bununla birlikte OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı, bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 13,37 milyar TL seviyesine kıyasla 3,74 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %16,7 düşerek 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 1 milyon mt, İskenderun tesislerininki ise 2,7 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %8,7 düşüşle 3,27 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %18,7 düşüşle 366.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %5,4 düşüşle 3,30 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %16,8 düşüşle 367.000 mt seviyelerine indi.

2025’in ilk yarısında şirketin satışlarının %25’i dış piyasalara yapıldı.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

Benzer Haber ve Analizler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayının sonunda %7,4 azaldı, stoklar da geriledi

06 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı - 32. hafta, 2025

05 Ağu | Çelik Haberler

JFE Steel’in net kârı ve geliri 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,2 yükseldi

04 Ağu | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı ve geliri 2025’in ikinci çeyreğinde geriledi

01 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 arttı - 31. hafta, 2025

30 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında geriledi

29 Tem | Çelik Haberler

SSAB’nin satış geliri 2025’in ilk yarısında düşük fiyatlar nedeniyle geriledi

25 Tem | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %5,8 düştü

23 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %4,4 düşüş kaydetti

23 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis