OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı 2026’nın ilk çeyreğinde düştü, kapasite kullanım oranları toparlandı

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 447,90 milyon TL’ye kıyasla 405,79 milyon TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %11,5 artışla 59,68 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,90 milyar TL seviyesine kıyasla 2,43 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %21,1 artarak 2,3 milyon mt seviyesine çıktı. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 900.000 mt, İskenderun tesislerininki ise 1,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %8,8 artışla 1,85 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %32,5 artışla 265.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %9,4 artışla 1,89 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi yıllık %33,5 artışla 235.000 mt oldu.

Şirketin kapasite kullanım oranlarında ise dikkat çekici bir artış kaydedildi. Birinci çeyrekte sıvı çelik kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %80 seviyesinden %98 seviyesine, ham çelik kapasite kullanım oranı ise %79 seviyesinden %96 seviyesine yükseldi. Grup ayrıca bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin ham çelik üretiminin %23’ünü gerçekleştirdiğini belirtti.