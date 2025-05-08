OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 5,85 milyar TL’ye kıyasla 447,90 milyar TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7,6 artışla 53,54 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Oyak Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 8,81 milyar TL seviyesine kıyasla 1,89 milyar TL seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %15,9 düşerek 1,9 milyon mt seviyesine indi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 500.000 mt, İskenderun tesislerininki ise 1,4 milyon mt seviyelerinde yer aldı.
Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %7,7 düşüşle 1,69 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %25,4 düşüşle 200.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %1,2 artışla 1,73 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %31,2 düşüşle 176.000 mt oldu.