OYAK Maden Metalürji Grubu ilk yarıda net kâra döndü

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 3,99 milyar TL net zarara kıyasla 10,39 milyar TL net kâr açıklarken satış geliri yıllık %57,5 artışla 100,22 milyar TL seviyesine yükseldi. Bununla birlikte OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı, bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 3,66 milyar TL seviyesine kıyasla 13,37 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Öte yandan birinci çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %41 artarak 4,44 milyon mt seviyesine yükseldi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 1,76 milyon mt, İskenderun tesislerininki ise 2,68 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %17,5 artışla 3,58 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %125 artışla 450.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %15,4 artışla 3,49 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %147,8 artışla 441.000 mt seviyelerine çıktı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, ilk yarıda 34 ülkeye toplamda 738.000 mt nihai mamul ihraç etti.