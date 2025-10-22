 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > OYAK...

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %77,7 düştü

Çarşamba, 22 Ekim 2025 12:15:07 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 11,28 milyar TL net kâra kıyasla %77,7 düşüşle 2,52 milyar TL net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %0,7 düşüşle 147,91 milyar TL seviyesine geriledi. Bununla birlikte OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı, önceki yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 15,85 milyar TL seviyesine kıyasla 5,92 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşerek 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 1,7 milyon mt, İskenderun tesislerininki ise 4,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 4,95 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %14,8 düşüşle 619.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %3,4 düşüşle 4,97 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %11,3 düşüşle 627.000 mt seviyelerine indi.

2025’in Ocak-Eylül döneminde şirketin satışlarının %23’ü dış piyasalara yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bu oran %25 olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 artış gösterdi - 43. hafta, 2025

21 Eki | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %4,3 artış kaydetti

20 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler

Hint JSL paslanmaz çelikten damperli treyler serisini piyasaya sürdü

15 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düşüş kaydetti - 42. hafta, 2025

15 Eki | Çelik Haberler

ACME Group 564 milyon $ yatırımla yeni yeşil doğrudan indirgenmiş demir tesisi kuracak

13 Eki | Çelik Haberler

Hint GPIL, Ari Dongri demir cevheri madeni için büyük kapasite artışı planlıyor

13 Eki | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %17 arttı

13 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis