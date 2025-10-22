OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %77,7 düştü

OYAK Maden Metalürji Grubu, bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 11,28 milyar TL net kâra kıyasla %77,7 düşüşle 2,52 milyar TL net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %0,7 düşüşle 147,91 milyar TL seviyesine geriledi. Bununla birlikte OYAK Maden Metalürji Grubu’nun faaliyet kârı, önceki yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 15,85 milyar TL seviyesine kıyasla 5,92 milyar TL seviyesinde yer aldı.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında şirketin toplam ham çelik üretimi yıllık %12,1 düşerek 5,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinin ham çelik üretimi 1,7 milyon mt, İskenderun tesislerininki ise 4,1 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle 4,95 milyon mt ve uzun çelik üretimi yıllık %14,8 düşüşle 619.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Ayrıca yassı çelik satış hacmi yıllık %3,4 düşüşle 4,97 milyon mt ve uzun çelik satış hacmi ise yıllık %11,3 düşüşle 627.000 mt seviyelerine indi.

2025’in Ocak-Eylül döneminde şirketin satışlarının %23’ü dış piyasalara yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bu oran %25 olarak kaydedilmişti.