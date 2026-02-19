OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı 2025’te sertçe geriledi

OYAK Maden Metalürji Grubu 2025 yılının tamamına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket 2025 yılında, 2024 yılında kaydedilen 14,19 milyar TL net kâra kıyasla %91,5 düşüşle 694,34 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış geliri yıllık %2,4 artarak 208,91 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2024 yılında kaydedilen 21,06 milyar TL’ye kıyasla 9,95 milyar TL seviyesine indi.

Faaliyet sonuçlarına göre 2025 yılında OYAK Maden Metalürji Grubu’nun ham çelik üretimi 8,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %20,2 düşüşle 2,6 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %3,8 artışla 5,5 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin yassı çelik üretimi yıllık %3,7 gerileyerek 6,85 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %3,8 düşüşle 928.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %2,7 düşüşle 6,89 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %2,7 düşüşle 931.000 mt seviyelerine çıktı.

Şirket 2025 yılında toplam 1,53 milyon mt yassı çelik ve 23.000 mt uzun çelik ihraç ederek satışlarının %20’sini ihracat olarak kaydetti.