ICRA: 2025-26 mali yılında Hindistan’da çelik talebi %8 artacak, üreticilerin marjları baskı altında kalacak

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA’nın yayımladığı rapora göre Hindistan’da çelik talebinin 2025-26 mali yılında %8 artması bekleniyor. Ancak zayıf seyreden çelik fiyatlarının, yerel üreticilerin kâr marjları üzerindeki baskıyı sürdürmesi öngörülüyor.

ICRA, önümüzdeki çeyreklerin zayıf fiyatlar, girdi maliyetleri ve olumsuz küresel görünüm nedeniyle çelik üreticileri açısından yine zorlu olacağını belirtti. Rapora göre sektörün faaliyet marjlarının 2026 mali yılında yaklaşık %12,5 seviyesinde yatay seyretmesi bekleniyor. Bu oran, daha önce öngörülen 100-120 baz puanlık iyileşme beklentisinin altında kalıyor.

Zayıf kârlılığın, sektörde kaldıraç oranını 3,4 kata taşıması bekleniyor. Bu seviye de ICRA’nın Ağustos 2025’teki 3,1 kat tahmininin ve 2024-25’te kaydedilen 3,5 katın üzerinde.

Raporda, “Yerel çelik sektörü son üç-dört çeyrekte yaklaşık 15 milyon mt’luk rekor kapasite artışı gördü. Mevcut mali yılın sonuna kadar ilave 5 milyon mt kapasitenin devreye girmesi bekleniyor,” ifadeleri yer aldı.

ICRA’ya göre yerel sıcak rulo sac fiyatları Nisan 2025’te %12’lik korunma vergisinin uygulanmasının ardından 52.850 INR/mt seviyesine yükseldi ancak Eylül’de 49.500 INR/mt’a, Kasım itibarıyla ise 46.000 INR/mt seviyesine geriledi. Kuruluş, arz taraflı baskılar nedeniyle mevcut fiyatların ithalat fiyatlarının altında seyrettiğini belirtti.

Hindistan’ın nihai mamul ithalatı bu mali yıl şimdiye kadar yıllık bazda %33 düşerken, ihracat piyasalarından gelen talep de zayıf seyrini sürdürüyor. 2025-26’da net nihai mamul ithalatının düşmesi bekleniyor. Bununla birlikte ICRA, ABD ve AB gibi pazarlarda artan ticaret engellerinin küresel arz fazlasının Hindistan’a yönelme riski yarattığı uyarısında bulundu.

Bu çerçevede ICRA, “İthalatta olası bir sıçramayı önlemek ve yerel fiyatları dış şoklardan korumak için korunma vergisinin sürdürülmesi kritik önem taşıyor,” değerlendirmesini yaptı.