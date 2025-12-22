Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,3 azaldı, sektör acil müdahale istiyor

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında yıllık %2,6 düşüşle 2,84 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk 11 ayında ise ham çelik üretimi yıllık %9,3 düşerek 31,35 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %1 düşüşle 1,87 milyon mt ve yılın Ocak-Kasım döneminde ise yıllık %10,7 düşüşle 19,89 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,4 artarak 2,50 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Kasım döneminde yıllık %10,7 düşüşle 19,89 milyon mt seviyesine geriledi.

WV Stahl, Almanya’da ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında da aşağı yönlü hareketini sürdürdüğünü vurgulayarak yerel çelik sektörünün üzerindeki baskının devam ettiğini belirtti. Bu durumun, üretimin sürdürülebilir kapasite kullanımı için gerekli seviyelerin oldukça altında kaldığı anlamına geldiğini ifade etti. 2025 yılının tamamında üretimin yaklaşık 34 milyon mt seviyesinde yer almasını öngördüğünü ekledi. Dolayısıyla üretimin, üst üste dördüncü yıl kurulu kapasitenin yeterli kullanımı için gerekli kabul edilen 40 milyon mt sınırının altında kalacağına dikkat çekti. Sonuç olarak çelik üreticileri için genel piyasa koşullarının son derece zorlu olmaya devam ettiğini aktardı.

İthalat baskısı ve enerji maliyetleri sektörü zorluyor

WV Stahl’a göre sektörün yaşadığı zorluklar, AB’de çelik ithalatından kaynaklı baskının güçlenmesi ve üretim tesislerinin enerji maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle daha da artıyor. AB piyasasında çelik ithalatının payı son zamanlarda yaklaşık %30’a çıktı. Bu seviye, sektör temsilcileri tarafından sürdürülemez ve yerel üreticilerin rekabet gücüne zarar veren bir düzey olarak görülüyor.

WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, üretimin bir kez daha düşmesinin açık bir uyarı sinyali olduğunu belirtti. Söz konusu rakamların, Almanya çelik sektöründeki olumsuz koşulların doğurduğu ciddi sonuçları ortaya koyduğunu dile getirdi. Ayrıca artan ithalat baskısının tüm Avrupa çelik sektörünü ciddi ölçüde zorladığını ekledi.

Bu bağlamda Rippel, AB düzeyinde hızlı ve kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonunun çelik ticareti için önerdiği koruma önlemlerinin hızla ve zayıflatılmadan uygulanması gerektiğini vurgulayan Rippel, sektörün daha fazla gecikmeyi kaldıramayacağı uyarısında bulundu. Üretimin her ay düşmeye devam ettiği bir ortamda her haftanın önemli olduğunu söyleyen Rippel, Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletlerinin sektörün hayatta kalmasını sağlayacak kararlar almasını istedi.