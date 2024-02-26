OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve üretimi 2023’te düştü

Pazartesi, 26 Şubat 2024 12:26:06 (GMT+3) | İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Şirket yılın tamamında net kârının önceki yıl kaydedilen 18,65 milyar TL’ye kıyasla 4,33 milyar TL seviyesinde kaydedildiğini bildirdi. Şirketin satış geliri bir önceki yıl aynı dönemde kaydedilene kıyasla %15,7 artarak 147,89 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2022 yılında kaydedilen 23,57 milyar TL’ye kıyasla 13,33 milyar TL seviyesine geriledi.

Faaliyet sonuçlarına göre 2023 yılında OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi deprem nedeniyle İsdemir tesislerindeki durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmesinin etkisiyle yıllık %7,7 düşüşle 7,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %10,2 düşüşle 2,8 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %5,5 düşüşle 4,4 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin yassı mamul üretimi yıllık %4,8 düşüşle 6,7 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi yıllık %11,4 düşüşle 652.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı mamul satış hacmi yıllık bazda %4,5 düşüşle 6,68 milyon mt, uzun mamul satış hacmi ise yıllık bazda %15 düşüşle 649.000 mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu söz konusu yılda yaklaşık 753.000 mt’u yassı mamul, 49.000 mt’u uzun mamul olmak üzere toplam 802.000 mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %11’ini oluşturdu. Şirket yassı ürünlerde 33, uzun ürünlerde ise 9 ülkeye ihracat yaptı.