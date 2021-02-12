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OYAK Maden Metalürji Grubu’nun kârı 2020’de arttı

Cuma, 12 Şubat 2021 10:52:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2020 yılında net kârının önceki yıl kaydedilen 3,49 milyar TL’ye kıyasla 3,51 milyon TL seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirketin satış geliri bir önceki yıl kaydedilene kıyasla %16,7 artarak 32,05 milyar TL seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2019 yılında kaydedilen 4,38 milyar TL’ye kıyasla 5,57 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faaliyet sonuçlarına göre, yılın tamamında, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun toplam ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle 8,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ereğli tesislerinde yapılan ham çelik üretimi yıllık %18,3 artışla 3,63 milyon mt, İskenderun tesisinde yapılan ham çelik üretimi ise yıllık %11,6 düşüşle 4,89 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %0,1 artışla 7,26 milyon mt olurken, uzun çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 992.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin yassı çelik satış hacmi yıllık bazda %3,3 artışla 7,49 milyon mt, uzun çelik satış hacmi ise yıllık bazda %4,7 düşüşle 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2020 yılında, 1,33 milyon mt’u yassı çelik, 69.000 mt’u uzun çelik olmak üzere toplam 1,40 milyon mt ihracat yaparken, bu ihracat toplam satışların %16,5’ini oluşturdu. Şirket, yassı ürünlerde 41, uzun ürünlerde ise 15 ülkeye ihracat yaptı.


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