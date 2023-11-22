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Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 12:18:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,1 ve yıllık %2,6 artış göstererek 7,52 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %6,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,8 artışla 5,40 milyon mt olarak kaydedildi.      

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 72,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,9 düşerek 52,94 milyon mt seviyesine geriledi.      

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:      

Ürün      

Ekim 2023 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

408.900      

-1,4      

-5,8   

Çubuk      

683.300    

+3,5    

-5,6  

Filmaşin      

118.000      

+17,6      

+11,6     

Kalın levha      

710.400      

-3,4      

-7,2 

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

3.090.000      

+6,9      

+1,4      

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.209.600      

+3,9   

-0,7     

Galvanizli sac      

732.300      

+3,1   

-1,8     

Kaynaklı boru      

252.300      

+2,7    

-12,8      

Etiketler: Galvanizli Levha Ham Çelik Boru Pik Demir Filmaşin Profil Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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