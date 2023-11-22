Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,1 ve yıllık %2,6 artış göstererek 7,52 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %6,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,8 artışla 5,40 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 72,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,9 düşerek 52,94 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Ekim 2023 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
408.900
|
-1,4
|
-5,8
|
Çubuk
|
683.300
|
+3,5
|
-5,6
|
118.000
|
+17,6
|
+11,6
|
Kalın levha
|
710.400
|
-3,4
|
-7,2
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.090.000
|
+6,9
|
+1,4
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.209.600
|
+3,9
|
-0,7
|
732.300
|
+3,1
|
-1,8
|
Kaynaklı boru
|
252.300
|
+2,7
|
-12,8