Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %7,1 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 12:18:30 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ekim ayında aylık %7,1 ve yıllık %2,6 artış göstererek 7,52 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Eylül ayına kıyasla %6,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,8 artışla 5,40 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 72,92 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,9 düşerek 52,94 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Ekim ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: