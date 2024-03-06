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Hoa Phat’ın çelik satışları Şubat ayında %19 düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 11:24:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz aya kıyasla %0,4 düşüşle 690.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %19 düşüşle 639.000 mt seviyesine geriledi. Şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %42 düşüşle 212.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları önceki aya kıyasla %3 düşüşle 266.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda şirketin galvanizli çelik ve boru satışları sırasıyla aylık %4 ve %15 düşüşle 32.000 mt ve 41.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Hoa Phat’ın satışlarındaki düşüş Şubat ayındaki uzun tatile ve piyasanın zayıf seyretmesine bağlandı.

Yılın ilk iki ayında Hoa Phat yıllık %71 artışla 1,38 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere satışları yıllık %32 artışla 1,15 milyon mt oldu.

Ocak-Şubat döneminde şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %2 düşüşle 575.000 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönem içinde sıcak rulo sac satışları neredeyse iki katına çıkarak 542.000 mt seviyesinde kaydedilirken şirketin çelik boru ve galvanizli sac satışları sırasıyla yıllık %17 düşüş ve %39 artışla 88.000 mt ve 66.000 mt oldu.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Ham Çelik Uzun Ürünler Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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