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Japonya’da ham çelik üretimi ve talep 2024 yılında yatay seyredecek 

Cuma, 22 Aralık 2023 15:41:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında aylık %5,3 ve yıllık %0,9 düşüş göstererek 7,3 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Ekim ayına kıyasla %6,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,9 düşüşle 5,03 milyon mt olarak kaydedildi.        

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 80 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,9 düşerek 57,9 milyon mt seviyesine geriledi.  

JISF gelecek yıla dair paylaştığı beklentilerde Japonya’da yerel talebin 2024 yılında toparlanacağını ancak küresel çapta ekonomik krizin talebe, yatırımlara ve ihracata aşağı yönlü baskı uygulayacağını belirtti. Önümüzdeki sene Japonya’nın ham çelik üretimi ise yatay seyredecek.  

Tokyo bölgesinde büyük ölçekli projeler iyi bir performans göstermeye devam ederken inşaat sektöründen gelen talebin yüksek maliyetler ve işçi bulma sıkıntısı nedeniyle zayıflaması bekleniyor. Konut fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması da alımları düşürüp talebi zayıflatacak. Öte yandan otomotiv sektöründe çelik talebinin güçlenmesi ve önceden verilen siparişlerin tamamlanması bekleniyor.  

Bu yılın Kasım ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:        

Ürün        

Kasım 2023 (mt)        

Aylık değişim (%)        

Yıllık değişim (%)        

Sıcak haddelenmiş profil         

400.400          

-2,1          

-7,3       

Çubuk        

676.800        

-0,9        

-5,7      

Filmaşin        

100.800          

-14,6          

-5,3         

Kalın levha        

596.200          

-16,1          

-23,1     

Sıcak haddelenmiş geniş şerit         

2.838.000          

-9,1          

-3,2          

Soğuk haddelenmiş geniş şerit        

1.151.400          

-4,8       

+0,4         

Galvanizli sac        

727.500          

-0,4       

+2,8         

Kaynaklı boru        

255.600          

-3,4        

-6,9          

Etiketler: Filmaşin Pik Demir Ham Çelik Levha Galvanizli Boru Profil Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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