TÇÜD: Türkiye Ocak’ta Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi

Perşembe, 29 Şubat 2024 17:21:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ocak ayında yıllık %24,7 artışla 3,2 milyon mt olarak dünya ham çelik üretimindeki yedinci sırada yer aldı. Türkiye bu performansıyla Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %19,5 artışla 3,5 milyon mt oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %23 artışla 894.700 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %10,1 artışla 662,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi. İhraç edilen ürünlere bakıldığında, söz konusu ayda yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %89,1 ve %2 artışla yine sırasıyla 347.800 mt ve 536.700 mt oldu. Yarı mamul ihracatı ise yıllık %41,3 düşüşle 10.200 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı söz konusu ayda yıllık %12,4 artışla 1,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %1,6 düşüşle 1,1 milyar $ oldu. İthal edilen ürünlere bakıldığında, Ocak ayında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %8,8 artış ve %29,1 düşüşle yine sırasıyla 735.900 mt ve 98.800 mt olurken, yarı mamul ithalatı yıllık %32,1 artışla 549.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %55,1 seviyesinden %61,6 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre Ocak ayında tüketim artmış olsa da ithalatın tüketim içerisindeki payı yıllık 2,8 puan düşüşle %38,4 seviyesinde geriledi. İhracat tarafına bakıldığında, özellikle son yıllarda paslanmaz çelik, zırh çeliği, tren tekeri ve ray gibi katma değeri yüksek vasıflı çelik ürünlerine yönelik yatırımların hız kazanması, Ocak ayında yassı mamul ihracatının artmasında etkili oldu. Diğer taraftan Kızıldeniz krizi uzun mamul ihracatındaki artışı sınırladı.

Dernek, 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren AB’de faiz oranları düşerse ve çelik tüketimi canlanırsa Türkiye’nin çelik ihracatındaki artışın yıl boyunca devam edebileceğini öngörüyor. Öte yandan 2023 yılında yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı iç piyasa yerine ihracata yönelen Çin’in devlet destekli ve dampingli ihracatını bu yıl da artırmaya devam etmesi ihtimali Türkiye çelik sektörü için tehdit oluşturuyor.