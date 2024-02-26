Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4 ve yıllık %0,6 artış göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 artışla 5,34 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2023 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
405.300
|
+0,2
|
-0,3
|
Çubuk
|
605.100
|
-3,3
|
+1,7
|
106.000
|
+2
|
+3,8
|
Kalın levha
|
712.500
|
+20,6
|
-6,7
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
3.066.000
|
+4,5
|
+4,9
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.225.700
|
+8,4
|
+3,1
|
707.100
|
+3,9
|
-1,8
|
Kaynaklı boru
|
236.600
|
-2,6
|
+6