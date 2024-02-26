Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

Pazartesi, 26 Şubat 2024 13:38:49 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4 ve yıllık %0,6 artış göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 artışla 5,34 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: