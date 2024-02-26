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Japonya’nın ham çelik üretimi Ocak ayında aylık %4 yükseldi

Pazartesi, 26 Şubat 2024 13:38:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %4 ve yıllık %0,6 artış göstererek 7,26 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %5,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 artışla 5,34 milyon mt olarak kaydedildi.      

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:      

Ürün      

Aralık 2023 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

405.300      

+0,2      

-0,3   

Çubuk      

605.100    

-3,3    

+1,7  

Filmaşin      

106.000      

+2     

+3,8     

Kalın levha      

712.500      

+20,6      

-6,7    

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

3.066.000      

+4,5      

+4,9      

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.225.700      

+8,4   

+3,1     

Galvanizli sac      

707.100      

+3,9   

-1,8     

Kaynaklı boru      

236.600      

-2,6    

+6

Etiketler: Ham Çelik Profil Boru Pik Demir Filmaşin Galvanizli Levha Hammaddeler Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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