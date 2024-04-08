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Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları Mart ayında %34 yükseldi

Pazartesi, 08 Nisan 2024 14:14:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Mart ayında geçtiğimiz aya kıyasla %0,7 artışla 741.000 mt ham çelik üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere aylık %34 artışla 693.000 mt seviyesine çıktı.

Şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları aylık %80 artışla 381.000 mt olurken, sıcak rulo sac satışları önceki aya kıyasla hafifçe aşağı yönlü hareket ederek 263.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda şirketin galvanizli çelik ve boru satışları yatay seyrederek sırasıyla 32.000 mt ve 42.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında Hoa Phat yıllık %70 artışla 2,1 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak rulo sac dahil olmak üzere satışları yıllık %34 artışla 1,85 milyon mt oldu.

Ocak-Mart döneminde şirketin inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik satışları yıllık %10 artışla 956.000 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönem içinde sıcak rulo sac satışları %67 artışla 805.000 mt seviyesinde kaydedilirken şirketin çelik boru satışları %18 düşüş kaydetti. Galvanizli sac satışları sırasıyla ise %40 artışla 98.000 mt oldu.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac İnşaat Demiri Ham Çelik Yassı Ürünler Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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