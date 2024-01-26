Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

Cuma, 26 Ocak 2024 12:26:29 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,7 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

2023 yılında ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 87 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,7 düşerek 63,04 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: