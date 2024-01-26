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Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

Cuma, 26 Ocak 2024 12:26:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,7 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.

2023 yılında ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 87 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,7 düşerek 63,04 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      

Aralık 2023 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

404.400      

+1 

+2,5   

Çubuk      

625.900    

-7,5    

-1 

Filmaşin      

103.900      

+3,1      

+1,4     

Kalın levha      

590.800      

-0,2      

-3,1    

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.933.500      

-2,1      

+2,8      

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.130.900      

-1,8   

-0,6     

Galvanizli sac      

680.600      

-6,3   

-1,4     

Kaynaklı boru      

243.000      

-7,7    

-1,3      

Etiketler: Ham Çelik Galvanizli Levha Profil Pik Demir Filmaşin Boru Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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