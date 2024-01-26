Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında aylık %1,8 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,8 düşüş ve yıllık %1,1 artış göstererek 6,99 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Kasım ayına kıyasla %0,7 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 5,07 milyon mt olarak kaydedildi.
2023 yılında ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle 87 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,7 düşerek 63,04 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Aralık ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Aralık 2023 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
404.400
|
+1
|
+2,5
|
Çubuk
|
625.900
|
-7,5
|
-1
|
103.900
|
+3,1
|
+1,4
|
Kalın levha
|
590.800
|
-0,2
|
-3,1
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.933.500
|
-2,1
|
+2,8
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.130.900
|
-1,8
|
-0,6
|
680.600
|
-6,3
|
-1,4
|
Kaynaklı boru
|
243.000
|
-7,7
|
-1,3