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Odisha eyaleti hükümeti Tata Steel’e ait NINL’nin kapasite artırımını onayladı

Cuma, 29 Kasım 2024 15:33:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, yerel çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) kapasite artırım projesine onay verdiğini duyurdu.

Tata Steel’in yaklaşık 7,83 milyar $ yatırım yapacağı kapasite artırım projesi kapsamında NINL’in üretim kapasitesi mevcut yıllık 980.000 mt’dan yıllık 9,5 milyon mt seviyesine yükselecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Tata Steel, hükümete bağlı NINL’yi özelleştirme yoluyla 2022 yılında devralmıştı.

Kaynaklar, Tata Steel’in kapasitesi yıllık 5 milyon mt seviyesine çıkarılacak Kalinganagar tesisinin yassı mamul üretimine, NINL’nin ise tel, inşaat demiri ve filmaşin gibi uzun mamullerin üretimine odaklanacağını ifade etti.

NINL’nin rezervleri 90 milyon mt seviyesinde yer alan demir cevheri madeni ve 63 MW kapasiteli enerji santrali bulunuyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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