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Tata Steel Kalinganagar tesisinde yeni üretim hatlarını devreye aldı

Pazartesi, 19 Ekim 2026 12:03:36 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Kalinganagar çelik tesisinde bir dizi ileri teknoloji üretim hattını faaliyete geçirdiği belirtildi.

Yeni tesisler arasında toplam yıllık 1 milyon mt kapasiteli iki galvanizleme hattı, yıllık 900.000 mt kapasiteli tavlama hattı, 7 milyon mt kapasiteli demir cevheri taşıma boru hattı projesinin ilk aşaması ve Linde India Limited tarafından kurulan bir hava ayrıştırma ünitesi yer alıyor.

Şirket, galvanizleme hatları sayesinde otomotiv ve beyaz eşya üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaplamalı yüksek mukavemetli çelikler de dahil olmak üzere ileri teknoloji otomotiv çelikleri üretebileceğini belirtti. Gelişmiş kaplama teknolojileriyle donatılan hatlar, ürün kalitesini, tutarlılığını ve güvenilirliğini artıracak şekilde tasarlandı.

Şirketin açıklamasına göre dünya genelinde otomotiv sektörüne yönelik en gelişmiş üç referans üretim hattından biri olan tavlama hattı, Tata Steel'in otomotiv uygulamalarında kullanılan yüksek kaliteli çelik ürünleri tedarik etme kapasitesini artıracak. Söz konusu yatırım, daha yüksek mukavemet, güvenlik ve performans sunan özel çelik ürünlerine yönelik talebin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Şirket ayrıca yıllık 7 milyon mt kapasiteli boru hattının, Tata Steel'in Kalamang madenlerinden Kalinganagar tesisine demir cevheri taşıyacağını bildirdi. Yer altına döşenen boru hattının hammadde tedarik güvenilirliğini artırması, kara yolu ve demir yolu taşımacılığına bağımlılığı azaltması, trafik yoğunluğunu hafifletmesi ve taşımacılıktan kaynaklanan emisyonları düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan Linde India tarafından kurulan hava ayrıştırma ünitesi, kriyojenik damıtma yöntemiyle günlük 3.600 mt oksijen, 1.940 mt azot ve 120 mt argon üretecek. Tata Steel, ünitenin çelik tesisindeki üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesini destekleyeceğini ve acil durumlarda oksijenin tıbbi amaçlarla da kullanılabileceğini belirtti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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