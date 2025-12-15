Hint Rama Steel Limited, Abu Dabi merkezli Automech Group Holding’i satın aldı

Hindistan merkezli Rama Steel Limited (RSL), Abu Dabi merkezli Automech Group Holding Limited’i 80,6 milyon $ karşılığında satın aldığını açıkladı.

Şirket, Automech bünyesindeki sekiz farklı şirketin tüm varlıklarını devralacak. Satın almanın önümüzdeki 5-6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

RSL, bu satın alma ile eriştiği pazarları genişletmeyi ve çelik imalatı, inşaat ve montaj, gemi mühendisliği, taahhüt hizmetleri, enerji, mühendislik ve altyapı gibi sektörlerdeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.