Tata Steel Limited, NINL’i bünyesine katacak; yurt dışı faaliyetleri için Singapur’daki iştirakine 2 milyar $ yatırım planlıyor

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, uzun mamul faaliyetlerini tek çatı altında toplamak amacıyla tamamına sahip olduğu iştiraki Nilachal Ispat Nigam Limited’i (NINL) kendi bünyesine katma kararı aldı.

Tata Steel Limited, NINL Limited varlıklarını 2012 yılında hükümetin özelleştirme programı kapsamında yaklaşık 1,31 milyar $ teklif vererek satın almıştı.

Satın almanın ardından şirket, Odisha eyaletinde bulunan NINL tesisinin kapasitesini satın alma anındaki 0,98 milyon mt seviyesinden 4,8 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Şirket, söz konusu birleşmenin organizasyon yapısını sadeleştireceğini, yönetim verimliliğini artıracağını, tesis kullanımını iyileştireceğini, hammadde güvenliğini güçlendireceğini, lojistik maliyetlerini optimize edeceğini ve devam eden projelerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtti.

Odisha’daki Kalinganagar çelik tesisine yakın konumda bulunan NINL çelik kompleksinin satın alınmasıyla birlikte Tata Steel Limited, yaklaşık 100 milyon mt rezerve sahip bir demir cevheri madenine de erişim sağlamıştı.

Öte yandan Tata Steel Limited yönetim kurulu, şirketin Singapur’da kurulu ve tamamına sahip olduğu yurt dışı iştiraki T Steel Holdings Pte Ltd (TSHP) için 2 milyar $ tutarında yatırım yapılmasını onayladı. TSHP’nin temel faaliyet alanı, Tata Steel Limited’in dolaylı yurt dışı iştiraklerinin ve diğer şirketlerin hisse sahipliğini yürütmek olarak tanımlanıyor.

Tata Steel Limited, yurt dışı yatırımlarını TSHP üzerinden gerçekleştiriyor. Söz konusu yatırımın 2026-27 döneminden itibaren yapılacağı ve yurt dışı iştiraklerin desteklenmesi (yatırım harcamaları ve yeniden yapılandırma maliyetleri dahil) ile mevcut borçların geri ödenmesi veya erken kapatılmasında kullanılacağı ifade edildi.