SMEL, Sambalpur tesisinde paslanmaz sıcak rulo sac üretim ünitesinin inşasını tamamladı

Hindistan merkezli Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), Odisha eyaletinin doğusunda yer alan Sambalpur’daki mevcut tesisinde yıllık 300.000 mt kapasiteli paslanmaz sıcak rulo sac üretim ünitesinin inşasını tamamladığını açıkladı.

Şirket, söz konusu tesisin kendi bünyesinde doğrudan indirgenmiş demir, enerji ve ferroalyaj gibi hammaddeleri kullanarak 200 ve 400 kalite paslanmaz sıcak rulo sac üretiminde uzmanlaşacağını ve güvenilir bir tedarik zincirine sahip olacağını belirtti.

SMEL ayrıca yıllık 25.000 mt kapasiteli paslanmaz çubuk üretim tesisi ile yıllık 18.000 mt kapasiteli çelik tel üretim ünitesi kurma planlarını da duyurdu.

Bu iki projenin 2027 yılının ortalarında devreye alınması planlanırken, toplam sermaye yatırım tutarının yaklaşık 687 milyon $ olacağı ifade edildi.