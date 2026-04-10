 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel Hindistan’da kapasitesini güçlü talebin desteğiyle 7 milyon mt artırmayı hedefliyor

Cuma, 10 Nisan 2026 13:34:27 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, Hindistan’daki büyüme stratejisini hızlandırarak mevcut tesislerine yapacağı yatırımlarla üretim kapasitesini yıllık 7 milyon mt artırmayı hedefliyor. Şirketin bu adımı, güçlü iç talep beklentisine olan güvenini ve satın almalar yerine mevcut varlıklarını optimize etme yaklaşımını yansıtıyor.

Şirket, Hindistan’daki mevcut operasyonlarında gerçekleştireceği yatırımlarla çelik üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 7 milyon mt artırmayı planladığını açıkladı.

Şirketin genel müdürü T V Narendran, Tata Steel’in halihazırda yıllık 25 milyon mt üretim kapasitesine ulaştığını ve Hindistan’daki operasyonlarında genişleme projelerinin sürdüğünü belirtti. Narendran, şirketin yeni birleşme veya satın alma planı bulunmadığını, mevcut varlıkların geliştirilmesine odaklandığını vurguladı.

Devam eden kapasite artış projeleri

Son genişleme aşaması aşağıdaki varlıkları kapsıyor:

  • Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL)
  • Bhushan Power and Steel Limited (BPSL) 

Her iki şirket de daha önce Tata Steel tarafından satın alınmış olup mevcut büyüme stratejisinde merkezi rol oynuyor.

Ayrıca şirket:

  • Kuzey Hindistan’daki Ludhiana’da yeni bir elektrik ark ocağını devreye aldı
  • Mevcut planlar kapsamında halihazırda 1 milyon mt/yıl kapasite artışı gerçekleştirdi
  • İlave 7 milyon mt/yıl kapasite artışı hedefliyor 

Bu aşamalı genişleme, Tata Steel’in sıfırdan yatırımlar yerine mevcut varlıklar üzerinden verimli büyüme stratejisini ortaya koyuyor.

Güçlü talep görünümü büyümeyi destekliyor

Şirketin genişleme planı, Hindistan’da çelik talebinin büyük ölçüde kamu altyapı yatırımlarının etkisiyle yıllık %8-10 artmasının beklendiği güçlü bir büyüme beklentisine dayanıyor. Bu durum kapasite artışları ve uzun vadeli büyüme için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Şirket iç pazara odaklanırken, ihracat pazarlarında karşılaşılan zorluklara da dikkat çekti. Narendran, özellikle Avrupa gibi karbon düzenlemelerinin sıkılaştığı bölgelerde rekabet gücünün korunabilmesi için karbon fiyatlandırma mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Üretim Tata Steel 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis