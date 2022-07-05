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Tata Steel NINL devralımını tamamladı, tesiste üretime yeniden başlamaya öncelik verdi

Salı, 05 Temmuz 2022 12:14:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) devralımını tamamlayan Tata Steel, faaliyet göstermeyen tesiste üretime yeniden başlamaya öncelik verdiğini ve aynı zamanda üretim kapasitesini yıllık 4,5 milyon mt seviyesine çıkarmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Odisha’da yer alan yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli tesis 2020 yılından bu yana faaliyet göstermiyor. Tata Steel, tesiste gecikmesizin üretime yeniden başlayacak ve kapasite artırımını hayata geçirmek amacıyla bir plan hazırlayacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “1,1 milyon mt kapasiteli tesisi hızlı bir şekilde yeniden devreye almayı ve uzun mamul kapasitesini ilk etapta yıllık 4,5 milyon mt ve 2030 yılına kadar yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyoruz,” ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım Tata Steel 

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