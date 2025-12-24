Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

Tata Steel Limited, Hindistan rekabet otoritesi Competition Commission of India’nın (CCI) onayının ardından Tata BlueScope Limited'in tüm hisselerini aldığını açıkladı.

Bu kapsamda Tata Steel, ortağı BlueScope Steel Asia Holdings Pty Limited’e ait kalan %50 hisseyi 130 milyon $ karşılığında satın alarak şirketin tamamının sahibi oldu.

Tata BlueScope ortak girişiminin arka planı

Tata BlueScope Steel Private Limited, 2005 yılında Tata Steel ile BlueScope Steel Limited arasında %50-%50 ortak girişim olarak kurulmuştu. Tata Steel, payını Tata Steel Downstream Products Limited aracılığıyla elinde bulundururken, BlueScope bu ortaklığa Asya merkezli bağlı kuruluşu üzerinden katılmıştı.

Ortaklık, kaplamalı mamuller, yapı çözümleri ve çatı uygulamaları alanlarında Tata Steel’in yerel piyasadaki güçlü konumu ile BlueScope’un ileri teknolojisini bir araya getirmişti.

Hisselerin tamamını almasının ardından Tata Steel’in özellikle kaplamalı mamul ve katma değerli çelik alanlarında ürün portföyünü genişletmesi ve karar alma ile operasyonel süreçlerde etkinliğini artırması bekleniyor.