 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

Çarşamba, 24 Aralık 2025 10:53:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, Hindistan rekabet otoritesi Competition Commission of India’nın (CCI) onayının ardından Tata BlueScope Limited'in tüm hisselerini aldığını açıkladı.

Bu kapsamda Tata Steel, ortağı BlueScope Steel Asia Holdings Pty Limited’e ait kalan %50 hisseyi 130 milyon $ karşılığında satın alarak şirketin tamamının sahibi oldu. 

Tata BlueScope ortak girişiminin arka planı

Tata BlueScope Steel Private Limited, 2005 yılında Tata Steel ile BlueScope Steel Limited arasında %50-%50 ortak girişim olarak kurulmuştu. Tata Steel, payını Tata Steel Downstream Products Limited aracılığıyla elinde bulundururken, BlueScope bu ortaklığa Asya merkezli bağlı kuruluşu üzerinden katılmıştı.

Ortaklık, kaplamalı mamuller, yapı çözümleri ve çatı uygulamaları alanlarında Tata Steel’in yerel piyasadaki güçlü konumu ile BlueScope’un ileri teknolojisini bir araya getirmişti.

Hisselerin tamamını almasının ardından Tata Steel’in özellikle kaplamalı mamul ve katma değerli çelik alanlarında ürün portföyünü genişletmesi ve karar alma ile operasyonel süreçlerde etkinliğini artırması bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

16 Ara | Çelik Haberler

Hint Rama Steel Limited, Abu Dabi merkezli Automech Group Holding’i satın aldı

15 Ara | Çelik Haberler

AMNS India 2030’a kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor

15 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel Limited yurt içindeki tesislerinde bir dizi genişleme projesini onayladı

12 Ara | Çelik Haberler

Hint NSL Kasım ayında yüksek fırın kapasite kullanımında %101’e ulaştı

11 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel pelet üreticisi TPPL’in çoğunluk hissesini satın aldı

11 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ilk çeyreğinde %116 arttı

31 Tem | Çelik Haberler

Tata Steel 2025-26 mali yılında 1,76 milyar $ sermaye harcaması planlıyor

14 May | Çelik Haberler

Tata Steel Avrupa’daki faaliyetlerini desteklemek için Singapur birimine kaynak aktaracak

13 May | Çelik Haberler

Tata Steel demir cevheri üretimini artıracak

02 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis