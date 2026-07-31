Tata Steel Odisha'daki NINL tesisinin kapasitesini artırmak için 3,54 milyar $ yatırım onayladı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Odisha eyaletinde faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Neelachal Ispat Nigam Limited'in (NINL) çelik tesisine yönelik 3,54 milyar $ tutarındaki sermaye yatırımını onayladığını açıkladı.

Yatırım kapsamında NINL'nin yıllık üretim kapasitesi 4,8 milyon mt artırılarak toplam kapasitesi 6,3 milyon mt'a çıkarılacak. Böylece Tata Steel'in faaliyetteki toplam yıllık çelik üretim kapasitesi 27,4 milyon mt'a ulaşacak ve şirketin Hindistan'da yıllık 40 milyon mt üretim kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Tata Steel CEO'su ve Genel Müdürü T.V. Narendran, "NINL yatırımı, yüksek marjlı ve markalı uzun mamul segmentindeki varlığımızı güçlendirme stratejimizin temel unsurlarından biri," ifadelerini kullandı.

Şirketin NINL'ye yönelik yatırım kararı, Avrupa'da faaliyet koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde Hindistan'da üretim kapasitesini artırma stratejisinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.