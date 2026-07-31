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Tata Steel Odisha'daki NINL tesisinin kapasitesini artırmak için 3,54 milyar $ yatırım onayladı

Cuma, 31 Temmuz 2026 09:24:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Odisha eyaletinde faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Neelachal Ispat Nigam Limited'in (NINL) çelik tesisine yönelik 3,54 milyar $ tutarındaki sermaye yatırımını onayladığını açıkladı.

Yatırım kapsamında NINL'nin yıllık üretim kapasitesi 4,8 milyon mt artırılarak toplam kapasitesi 6,3 milyon mt'a çıkarılacak. Böylece Tata Steel'in faaliyetteki toplam yıllık çelik üretim kapasitesi 27,4 milyon mt'a ulaşacak ve şirketin Hindistan'da yıllık 40 milyon mt üretim kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Tata Steel CEO'su ve Genel Müdürü T.V. Narendran, "NINL yatırımı, yüksek marjlı ve markalı uzun mamul segmentindeki varlığımızı güçlendirme stratejimizin temel unsurlarından biri," ifadelerini kullandı.

Şirketin NINL'ye yönelik yatırım kararı, Avrupa'da faaliyet koşullarının giderek zorlaştığı bir dönemde Hindistan'da üretim kapasitesini artırma stratejisinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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