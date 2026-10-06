Tata Steel iştiraki NINL'nin kapasitesini 5 milyon mt'a çıkaracak

Hindistan merkezli Tata Steel Limited Genel Müdürü T V Narendran, 6 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada şirketin iştiraki Neelachal Ispat Nigam Limited'ın (NINL) üretim kapasitesini 5 milyon mt'a çıkarmak için 4,15 milyar $ yatırım yapacağını bildirdi.
Narendran, “Uzun mamul kapasitesinin artırılmasıyla ürün gamının iyileştirilmesi ve maliyet yapısının düşürülmesi hedefleniyor,” dedi.
Tata Steel, 2022 yılında hükümetin özelleştirme programı kapsamında Odisha merkezli NINL'yi eski iştiraki Tata Steel Long Products Limited aracılığıyla yaklaşık 1,24 milyar $ karşılığında satın almıştı.
Daha önce kamu kuruluşu olan NINL, Odisha eyaletinin Kalinganagar bölgesinde 1 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletirken, tesis finansman yetersizliği ve diğer yönetim kaynaklı sorunlar nedeniyle üç yıl boyunca atıl kalmıştı.