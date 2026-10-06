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Tata Steel iştiraki NINL'nin kapasitesini 5 milyon mt'a çıkaracak

Salı, 06 Ekim 2026 09:55:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited Genel Müdürü T V Narendran, 6 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada şirketin iştiraki Neelachal Ispat Nigam Limited'ın (NINL) üretim kapasitesini 5 milyon mt'a çıkarmak için 4,15 milyar $ yatırım yapacağını bildirdi.

Narendran, “Uzun mamul kapasitesinin artırılmasıyla ürün gamının iyileştirilmesi ve maliyet yapısının düşürülmesi hedefleniyor,” dedi.

Tata Steel, 2022 yılında hükümetin özelleştirme programı kapsamında Odisha merkezli NINL'yi eski iştiraki Tata Steel Long Products Limited aracılığıyla yaklaşık 1,24 milyar $ karşılığında satın almıştı.

Daha önce kamu kuruluşu olan NINL, Odisha eyaletinin Kalinganagar bölgesinde 1 milyon mt kapasiteli bir çelik tesisi işletirken, tesis finansman yetersizliği ve diğer yönetim kaynaklı sorunlar nedeniyle üç yıl boyunca atıl kalmıştı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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