Tata Steel 2026-27 mali yılında 2 milyar $ yatırım yapacak, %60'ı Hindistan operasyonlarına ayrılacak

Tata Steel Limited, 2026-27 mali yılında yaklaşık 2,09 milyar $ sermaye harcaması gerçekleştirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yatırımın büyük bölümü Hindistan'daki operasyonlara yönelik olacak.

Tata Steel CEO'su T. V. Narendran, "2025-26 mali yılında sermaye harcamamız yaklaşık 1,52 milyar $ seviyesindeydi. Bu yıl ise 2,09 milyar $ yatırım yapacağız ve bunun %60'ı Hindistan'daki tesislerimize ayrılacak," dedi.

Narendran, 2026-27 mali yılı sermaye tahsis stratejisinin, bakım ve sürdürülebilirlik projeleri, katma değerli nihai ürün ve altyapı yatırımları, yeni teknolojiler ile uzun vadeli büyüme projelerinden oluşan dengeli bir yatırım portföyüne odaklandığını ve bu stratejide Hindistan'ın öncelikli konumda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımların; teneke sac ve tel üretim kapasitesi artırımlarını, Maharashtra eyaletinin Tarapur kentindeki sıcak haddelenmiş asitleme ve galvanizleme hattını ve Jamshedpur tesisindeki kok fırınları projesini kapsadığını ifade etti.

Narendran ayrıca uzun vadede Tata Steel'in yıllık toplam çelik üretim kapasitesini 50 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini, planlanan yaklaşık 12 milyon mt'luk ilave kapasitenin büyük bölümünün ise Hindistan'da kurulacağını söyledi.