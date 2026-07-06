 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel 2026-27 mali yılında 2 milyar $ yatırım yapacak, %60'ı Hindistan operasyonlarına ayrılacak

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 09:41:40 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, 2026-27 mali yılında yaklaşık 2,09 milyar $ sermaye harcaması gerçekleştirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yatırımın büyük bölümü Hindistan'daki operasyonlara yönelik olacak.

Tata Steel CEO'su T. V. Narendran, "2025-26 mali yılında sermaye harcamamız yaklaşık 1,52 milyar $ seviyesindeydi. Bu yıl ise 2,09 milyar $ yatırım yapacağız ve bunun %60'ı Hindistan'daki tesislerimize ayrılacak," dedi.

Narendran, 2026-27 mali yılı sermaye tahsis stratejisinin, bakım ve sürdürülebilirlik projeleri, katma değerli nihai ürün ve altyapı yatırımları, yeni teknolojiler ile uzun vadeli büyüme projelerinden oluşan dengeli bir yatırım portföyüne odaklandığını ve bu stratejide Hindistan'ın öncelikli konumda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımların; teneke sac ve tel üretim kapasitesi artırımlarını, Maharashtra eyaletinin Tarapur kentindeki sıcak haddelenmiş asitleme ve galvanizleme hattını ve Jamshedpur tesisindeki kok fırınları projesini kapsadığını ifade etti.

Narendran ayrıca uzun vadede Tata Steel'in yıllık toplam çelik üretim kapasitesini 50 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini, planlanan yaklaşık 12 milyon mt'luk ilave kapasitenin büyük bölümünün ise Hindistan'da kurulacağını söyledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel Hindistan’da kapasitesini güçlü talebin desteğiyle 7 milyon mt artırmayı hedefliyor

10 Nis | Çelik Haberler

Tata Steel Limited, NINL’i bünyesine katacak; yurt dışı faaliyetleri için Singapur’daki iştirakine 2 milyar $ yatırım ...

18 Mar | Çelik Haberler

SMEL, Sambalpur tesisinde paslanmaz sıcak rulo sac üretim ünitesinin inşasına başladı

28 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

24 Ara | Çelik Haberler

RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

16 Ara | Çelik Haberler

Hint Rama Steel Limited, Abu Dabi merkezli Automech Group Holding’i satın aldı

15 Ara | Çelik Haberler

AMNS India 2030’a kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor

15 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel Limited yurt içindeki tesislerinde bir dizi genişleme projesini onayladı

12 Ara | Çelik Haberler

Hint NSL Kasım ayında yüksek fırın kapasite kullanımında %101’e ulaştı

11 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel pelet üreticisi TPPL’in çoğunluk hissesini satın aldı

11 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis