RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

Salı, 16 Aralık 2025 09:32:48 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete ait çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 14 Aralık tarihinde %100’ün biraz üzerindeki kapasite kullanım oranıyla 21.012 mt ham çelik üretimi gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek üretime imza attı.

Şirket, Aralık 2025 itibarıyla günlük ortalama ham çelik üretiminin %92 kapasite kullanım oranına karşılık gelen 19.450 mt seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

RINL, yüksek girdi maliyetleri, çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar, geçmişten gelen borç yükü ve sınırlı işletme sermayesi nedeniyle ciddi mali baskılarla karşı karşıya. Bu zorluklar, tesisin teknik altyapısının güçlü olmasına ve iş gücünün yetkinliğine rağmen üretim seviyelerini olumsuz etkileyerek faaliyetleri üzerinde baskı oluşturdu.

Söz konusu ham çelik üretimi başarısı, Hindistan Çelik Bakanlığının RINL’nin uzun vadeli mali sürdürülebilirliğini güvence altına alabilmesi için en az %92 kapasite kullanım oranını istikrarlı şekilde koruması gerektiğine yönelik uyarısının hemen ardından geldi.


