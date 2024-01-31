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Nippon Steel US Steel’in alımı için kredi çekecek

Çarşamba, 31 Ocak 2024 11:00:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation United States Steel Corporation’ın (US Steel) devralımı için Japon bankalar Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group ve Mizuho Financial Group’tan toplam 16 milyar $ kredi çekecek. Söz konusu kredi Sumitomo Mitsui’den 6,5 milyar $, Mitsubisshi UFJ’den 5,5 milyar $ ve Mizuho’dan 4 milyar $ içeriyor.

Çelik üreticisinin söz konusu krediyi bir yıl içinde ödemesi bekleniyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Nippon Steel ABD’deki mevcut üretimini artırmak için bağlı kuruluşu Nippon Steel North America aracılığıyla US Steel’i yaklaşık 14 milyar $ karşılığında satın almaya karar vermişti.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım US Steel Nippon Steel 

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