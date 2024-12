Nippon Steel US Steel’in alımı konusunda sendikanın desteğini kazanmaya çalışıyor

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation United States Steel Corporation’ın (US Steel) çalışanlarına yazdığı mektupta, United Steelworkers (USW) sendikasının alıma yönelik endişelerini gidermeye çalıştı ve çalışanlardan destek istedi.

US Steel’in yüksek fırınlarına yatırım yapma taahhüdünün US Steel’in geçmiş planlarının bir devamı olmadığını belirten Nippon Steel, USW tarafından temsil edilen mevcut tesislerin gelecekte de faaliyette kalabilmesi için en az 2,7 milyar $ sermaye harcaması yapacağını belirtti. Şirket ayrıca, devralım sonucunda herhangi bir işten çıkarma yapılmayacağının veya tesislerin kapatılmayacağının sözünü verdi. Şirket, “Aslında üretimin mevcut tesislerden Big River’a aktarılmasını önlemenin tek yolu alımı gerçekleştirmemiz. US Steel, sendikanın temsil ettiği tesislere yatırım yapmaya devam etmeyeceğini ve bu nedenle tesisleri zamanla kapatabileceğini söylemişti,” ifadelerini kullandı.

USW tarafından temsil edilen tesislerde bakım ve onarım hariç olmak üzere 2,7 milyar $'lık minimum sermaye harcaması taahhüdüne ek olarak şirket, söz konusu tesislerde 2024-2026 döneminde bakım ve onarım için 1,6 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planlıyor.