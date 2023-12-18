Nippon Steel US Steel’i 14,1 milyar $’a satın alacak

Pazartesi, 18 Aralık 2023 15:05:53 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation bağlı kuruluşu Nippon Steel North America aracılığıyla çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) 14,1 milyar $ nakit karşılığında satın almaya karar verdiğini açıkladı. Onaylara tabi olan alım işlemi sonucunda US Steel Nippon Steel Corporation’ın tüm hisselerine sahip olduğu bağlı kuruluşu haline gelecek.

Söz konusu alım Nippon Steel’in başlıca üretim tesislerinin bulunduğu Japonya, ASEAN ve Hindistan’a ek olarak ABD’deki mevcut üretimini artırmasına olanak tanıyacak.

US Steel yıllık yaklaşık 20 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip. Bu alımla Nippon Steel’in yıllık toplam 86 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine ulaşması ve yıllık 100 milyon mt küresel ham çelik üretim hedefine yaklaşması bekleniyor.

Taraflar 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmek üzere ortak bir hedefi paylaşıyor. Ayrıca US Steel’in inşaatının 2024 yılında tamamlanması beklenen Big River 2’ye yönelik planları karbonsuz çelik üretimine ulaşma hedefine katkıda bulunacak.