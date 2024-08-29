Nippon Steel devralımın ardından US Steel’in iki tesisine yatırım yapacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, devralımın ardından United States Steel’in (US Steel) Mon Valley Works ve Gary Works tesislerine yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımlar, söz konusu varlıkların üretim ömrünü uzatacak ve ABD’li üreticilere çelik tedarikini artıracak.

Şirket, Mon Valley tesisindeki sıcak şerit tesisini ve diğer tesisleri 1 milyar $ ve üzerinde yatırımla değiştirmeyi ve/veya yenilemeyi planlıyor. Söz konusu yatırımla Nippon Steel, tesisin enerji verimliliğini artırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek de dahil olmak üzere Mon Valley Works’ün rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Gary Works tarafında ise Nippon Steel, yaklaşık 300 milyon $ yatırım yaparak 14 No’lu yüksek fırını yenileyecek. Yenileme sayesinde tesisin işletme ömrünün 20 yıla kadar uzaması bekleniyor.

Söz konusu yatırımlar, bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenen alımın ve gerekli onayların alınmasının ardından gerçekleştirilecek.