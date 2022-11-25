Nippon Steel koklaşabilir taş kömürü madeni hisselerini artırmayı planlıyor

Cuma, 25 Kasım 2022 12:25:39 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’ta yayımlanan bir habere göre, Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, çelik üretiminde kullanılmak üzere koklaşabilir taş kömürü temininin istikrarlı olmasını sağlamak ve kendine yeterlilik oranını artırmak için koklaşabilir taş kömürü madenlerinden daha fazla hisse satın almayı planlıyor.

Şirket birkaç koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri madenindeki hisseleriyle yıllık 27 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ve 58 milyon mt demir cevheri ithalatının yaklaşık %20’sini bu madenlerden temin ediyor, ancak Nippon Steel bu oranın artmasını istiyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Takahiro Mori'ye göre, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları metalürjik kömür arzını daralttığı için, koklaşabilir taş kömürü madenlerine yatırım yapmak demir cevheri projelerine kıyasla daha acil bir ihtiyaç. Ayrıca, küresel karbondan arındırma çabalarından dolayı yeni kömür madenlerine yapılan yatırımlarının azalması nedeniyle koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor.