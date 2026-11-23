ABD'deki South Louisiana Limanı, Louisiana eyaletinin Ascension bölgesinde planlanan altyapı projesinin ilerlemesini durdurmayı amaçlayan davanın mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Söz konusu proje, Hyundai-POSCO ortak girişiminin Riverplex MegaPark'ta geliştirdiği 5,8 milyar $ değerindeki çelik üretim tesisini destekleyecek.

Limanın açıklamasına göre mahkeme, liman yönetiminin usulüne uygun hareket ettiğine hükmederek davanın reddedilmesi yönündeki talebini kabul etti. Bunun sonucunda hafta başında verilen geçici durdurma kararı kaldırılarak limanın proje hazırlıklarına devam etmesinin önü açıldı. Planlanan altyapı, Riverplex MegaPark'a ve çelik üretim tesisine hizmet verecek Mississippi Nehri üzerindeki bir derin su rıhtımını ve deniz terminalini içeriyor.

Liman yönetimi, Hyundai-POSCO çelik tesisinin altyapısı için 400 milyon $'a kadar finansman sağlamayı planlıyor

Hyundai-POSCO ortak girişimi, Ascension bölgesinde 5,8 milyar $ değerinde bir çelik üretim tesisi inşa ediyor. Tesisin 1.300'den fazla doğrudan istihdam yaratması bekleniyor. South Louisiana Limanı, tesisi desteklemek amacıyla derin su rıhtımının ve ilgili deniz altyapısının inşasını, 400 milyon $'a kadar gelir tahvili ihraç ederek finanse etmeyi planlıyor. Liman yönetimine göre söz konusu tahvillerin geri ödemesi yalnızca rıhtımın Hyundai-POSCO Louisiana Steel'e kiralanmasından elde edilecek gelirlerle gerçekleştirilecek.

Liman yönetimi, planlanan altyapının yalnızca Hyundai-POSCO tesisine hizmet vermekle kalmayacağını, aynı zamanda Mississippi Nehri'nin batı kıyısındaki mevcut ve gelecekteki sanayi yatırımlarını da destekleyeceğini belirtti. Mahkeme kararının ardından liman yönetimi, halka açık bir toplantı düzenlemeyi ve önerilen finansman planını yaklaşan komisyon toplantılarından birinde değerlendirmeyi planlıyor.

South Louisiana Limanı İcra Direktörü Julia Fisher-Cormier, mahkemenin kararını memnuniyetle karşılayarak kararın limanın projede ilerlemesine ve Louisiana'daki sanayi yatırımlarını ve istihdam yaratılmasını desteklemeye devam etmesine olanak tanıyacağını ifade etti.