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Nippon Steel daha fazla kömür ve demir cevheri varlığı satın alacak

Cuma, 01 Aralık 2023 11:03:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation Başkan Yardımcısı Takahiro Mori Reuters’a verdiği bir demeçte, dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi olan şirketin hammadde arzını güvence altına almak ve fiyat dalgalanmalarının olası etkilerini azaltmak için küresel koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri varlıkları aramaya devam edeceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket Kanada merkezli Teck Resources’un kömür birimi olan Elk Valley Resources’tan ilave hisse satın alacak.

Mori açıklamasında, “Karbon nötr olma yolunda atılan adımlar sebebiyle madenlere çok az yatırım yapıldığı için orta vadede arz sıkıntısı meydana gelmesi ve dolayısıyla koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının artması bekleniyor. Dolayısıyla kendi çıkarlarımızı güvence altına almak büyük bir önem taşıyor. Hammadde fiyatlarının piyasa ürünleri üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için öz yeterlilik oranımızı yaklaşık %40’a çıkarmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Nippon Steel’in birçok koklaşabilir taş kömürü madeninde hissesi bulunuyor ve bu madenler toplam 25 milyon mt seviyesindeki yıllık kömür ithalatının yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Teck Resources ile yapılan son anlaşmayla bu oran yaklaşık %30’a çıkacak. Şirket ayrıca 50 milyon mt seviyesindeki demir cevheri ithalatının %20’sini de hissesinin bulunduğu varlıklardan karşılıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 

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