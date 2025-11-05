 |  Giriş 
Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk yarısında net zarar açıkladı

Çarşamba, 05 Kasım 2025 15:57:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 30 Eylül tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının ilk yarısına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 259,07 milyar JPY net kâra kıyasla 98.91 milyar JPY (643,73 milyon $) net zarar bildirirken, net satış geliri yıllık %5,8 artarak 4,64 trilyon JPY (30,20 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel, 2024-2025 mali yılının ilk yarısında kaydedilen 375,75 milyar JPY faaliyet kârına kıyasla 2,84 milyar JPY (18,49 milyon $) faaliyet zararı açıkladı.

2025-26 mali yılının ilk altı ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %15,1 artışla 22,93 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %2,8 düşüşle 15,47 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde ham çelik üretiminin yaklaşık 20,23 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca satış gelirinin 2025-26 mali yılında 10 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nippon Steel 

