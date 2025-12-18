 |  Giriş 
İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %2,8 azaldı

Perşembe, 18 Aralık 2025 15:37:49 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %2 ve yıllık %2,8 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi %2,5 artışla 19,3 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025 Ham çelik üretimi
Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Kasım Yıllık değişim
Ocak 1.698  3,9  1.698  3,9
Şubat 1.817  -0,5  3.515  1,6 
Mart 2.044  7,5  5.559  3,7 
Nisan 1.800  6,1  7.359  4,2 
Mayıs 1.961  3,8  9.320  4,1 
Haziran 1.792  -3,2  11.112  2,9 
Temmuz 1.727  2,2  12.839  2,8 
Ağustos 822  7,5  13.661  3,1 
Eylül 1.878  4,4  15.539  3,2 
Ekim 1.989  2,2  17.528  3,1 
Kasım 1.754  -2,8  19.282  2,5 

Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Kasım ayında yıllık %7,2 artarak 1,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %5,2 düşüşle 709.000 mt oldu. Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %4,7 artışla 11,5 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 8,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


