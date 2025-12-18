İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %2,8 azaldı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %2 ve yıllık %2,8 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi %2,5 artışla 19,3 milyon mt seviyesine yükseldi.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim
|Ocak-Kasım
|Yıllık değişim
|Ocak
|1.698
|3,9
|1.698
|3,9
|Şubat
|1.817
|-0,5
|3.515
|1,6
|Mart
|2.044
|7,5
|5.559
|3,7
|Nisan
|1.800
|6,1
|7.359
|4,2
|Mayıs
|1.961
|3,8
|9.320
|4,1
|Haziran
|1.792
|-3,2
|11.112
|2,9
|Temmuz
|1.727
|2,2
|12.839
|2,8
|Ağustos
|822
|7,5
|13.661
|3,1
|Eylül
|1.878
|4,4
|15.539
|3,2
|Ekim
|1.989
|2,2
|17.528
|3,1
|Kasım
|1.754
|-2,8
|19.282
|2,5
Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Kasım ayında yıllık %7,2 artarak 1,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %5,2 düşüşle 709.000 mt oldu. Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %4,7 artışla 11,5 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 8,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.