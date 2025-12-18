İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %2,8 azaldı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %2 ve yıllık %2,8 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan Ocak-Kasım döneminde ham çelik üretimi %2,5 artışla 19,3 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Kasım Yıllık değişim Ocak 1.698 3,9 1.698 3,9 Şubat 1.817 -0,5 3.515 1,6 Mart 2.044 7,5 5.559 3,7 Nisan 1.800 6,1 7.359 4,2 Mayıs 1.961 3,8 9.320 4,1 Haziran 1.792 -3,2 11.112 2,9 Temmuz 1.727 2,2 12.839 2,8 Ağustos 822 7,5 13.661 3,1 Eylül 1.878 4,4 15.539 3,2 Ekim 1.989 2,2 17.528 3,1 Kasım 1.754 -2,8 19.282 2,5

Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Kasım ayında yıllık %7,2 artarak 1,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %5,2 düşüşle 709.000 mt oldu. Yılın ilk on bir ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %4,7 artışla 11,5 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %3,8 artışla 8,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.