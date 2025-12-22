 |  Giriş 
SAIL, Rowghat demir cevheri madeni için KCCL ile uzun vadeli anlaşma imzaladı

Pazartesi, 22 Aralık 2025 11:26:38 (GMT+3)   |   Kalküta

Steel Authority of India Limited (SAIL), yıllık 14 milyon mt kapasiteli Rowghat demir cevheri sahasının geliştirilmesi ve işletilmesi için Kalinga Commercial Corporation Limited (KCCL) ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Böylece söz konusu anlaşma kapsamında sahanın geliştirilmesi ve işletilmesi KCCL tarafından üstlenilecek.

28 yıllık sözleşme demir cevheri arz güvenliğini güçlendirecek

Anlaşmaya göre KCCL, ilk üç yılı inşaat dönemi olmak üzere toplam 28 yıllık sözleşme kapsamında, madenin ticari faaliyete hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin, SAIL’in entegre çelik tesislerine yönelik demir cevheri arz güvenliğini önemli ölçüde artırması, istikrarlı üretimi desteklemesi ve şirket için uzun vadeli hammadde sürdürülebilirliği sağlaması bekleniyor.

Açıklamada ayrıca SAIL-KCCL iş birliğinin Rowghat madenlerinin faaliyete geçirilmesini hızlandıracağı, yerel demir cevheri üretimini artıracağı ve SAIL’in hammadde tedarikinde kendine yeterliliğini güçlendireceği ifade edildi. Bu unsurların, şirketin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin temel bileşenleri arasında yer aldığı vurgulandı.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Sail 

