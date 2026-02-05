Nippon Steel 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında net zarar açıklarken, satış geliri yükseldi

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, 31 Aralık tarihinde sona eren 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 386,39 milyar JPY net kâra kıyasla 20,81 milyar JPY (132,35 milyon $) net zarar bildirirken, net satış geliri yıllık %10,7 artarak 7,26 trilyon JPY (46,17 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel’in faaliyet kârı, 2024-25 mali yılının aynı döneminde kaydedilen 566,13 milyar JPY seviyesine kıyasla 107,05 milyar JPY (680,93 milyon $) seviyesinde yer aldı.

2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %23,3 artışla 36,61 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %2,4 düşüşle 23,31 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, mevcut mali yılın tamamında ham çelik üretiminin yaklaşık 50 milyon mt ve satış gelirinin 10 trilyon JPY seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Yapılan açıklamada, Japonya’da ve küresel piyasalarda imalat ve inşaat sektörlerinin çoğundan gelen talep zayıfladığı için 2025 yılında küresel çelik piyasasında koşulların zorlu olmaya devam ettiği ifade edildi. Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel arz-talepteki dengesizliği artırdığı ve Çin çıkışlı düşük fiyatlı çelik ihracatının artmasına yol açtığı aktarıldı. Bu neden küresel fiyatların düştüğü ve özellikle ASEAN bölgesinde piyasa koşullarının oldukça zorlaştığı dile getirildi. Ancak Çin’in çelik ihracatının daha fazla artmasının beklenmediğine dikkat çekildi.

Çin’de yerel talebin azalması, küresel ticaretin ekonomik bloklara bölünmesi ve ticareti koruma önlemlerinin giderek yaygınlaşmasının ihracat artışını sınırlandıracağı düşünülüyor. Öte yandan Çin’de ham çelik üretiminin mevcut seviyelerde tutulmasının, üretimin yıllık bazda düşmeye devam etmesinden de anlaşılacağı üzere giderek zorlaştığı dile getirildi. Vergiler ve ticaret kısıtlamaları Avrupa ve ABD pazarlarının toparlanmasını desteklemeye başlamış olsa da benzer korumacı politikaların küresel olarak yayılmasının, düşük fiyatlı çeliğin Japonya’ya yönlendirilme riskini artırdığı vurgulandı. Sonuç olarak Japonya’nın, yerel çelik sektörünü korumak için ticaret önlemlerini gözden geçirmesi ve güçlendirmesinin beklendiği paylaşıldı.