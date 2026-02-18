İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,6 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %1,6 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yıl görülen yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gösterdi. 2025 yılında toplam ham çelik üretimi yılık %3,7 artışla 20,7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim (%)
|Ocak-Aralık
|Yıllık değişim (%)
|Ocak
|1,698
|+3,9
|1.698
|+3,9
|Şubat
|1,817
|-0,5
|3.515
|+1,6
|Mart
|2.044
|+7,5
|5.559
|+3,7
|Nisan
|1.800
|+6,1
|7.359
|+4,2
|Mayıs
|1.961
|+3,8
|9.320
|+4,1
|Haziran
|1.792
|-3,2
|11.112
|+2,9
|Temmuz
|1.727
|+2,2
|12.839
|+2,8
|Ağustos
|822
|+7,5
|13.661
|+3,1
|Eylül
|1.878
|+4,4
|15.539
|+3,2
|Ekim
|1.986
|+2
|17.525
|+3,1
|Kasım
|1.754
|-2,8
|19.279
|+2,5
|Aralık
|1.447
|+20,5
|20.726
|+3,6
|2026
|Ham çelik üretimi
|Ocak
|1.725
|+1,6
|1.725
|+1,6
Ürün gruplarına bakıldığında 2025 yılını yıllık %5,5 artışla 12,3 milyon mt seviyesinde tamamlayan uzun mamul üretimi Ocak ayında yıllık %13,2 artarak 978.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılında yıllık %4 artışla 9 milyon mt’a çıkan yassı mamul üretimi ise 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %1,8 düşüşle 774.000 mt seviyesine geriledi.