İtalya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,6 arttı

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %1,6 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer alarak geçtiğimiz yıl görülen yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gösterdi. 2025 yılında toplam ham çelik üretimi yılık %3,7 artışla 20,7 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

2025 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Aralık Yıllık değişim (%) Ocak 1,698 +3,9 1.698 +3,9 Şubat 1,817 -0,5 3.515 +1,6 Mart 2.044 +7,5 5.559 +3,7 Nisan 1.800 +6,1 7.359 +4,2 Mayıs 1.961 +3,8 9.320 +4,1 Haziran 1.792 -3,2 11.112 +2,9 Temmuz 1.727 +2,2 12.839 +2,8 Ağustos 822 +7,5 13.661 +3,1 Eylül 1.878 +4,4 15.539 +3,2 Ekim 1.986 +2 17.525 +3,1 Kasım 1.754 -2,8 19.279 +2,5 Aralık 1.447 +20,5 20.726 +3,6 2026 Ham çelik üretimi Ocak 1.725 +1,6 1.725 +1,6

Ürün gruplarına bakıldığında 2025 yılını yıllık %5,5 artışla 12,3 milyon mt seviyesinde tamamlayan uzun mamul üretimi Ocak ayında yıllık %13,2 artarak 978.000 mt seviyesinde gerçekleşirken, 2025 yılında yıllık %4 artışla 9 milyon mt’a çıkan yassı mamul üretimi ise 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %1,8 düşüşle 774.000 mt seviyesine geriledi.