Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,5 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %2,8 artış ve yıllık %0,5 düşüş göstererek 6,75 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %3,4 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2 düşüşle 4,97 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: