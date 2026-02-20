Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,5 azaldı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %2,8 artış ve yıllık %0,5 düşüş göstererek 6,75 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %3,4 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2 düşüşle 4,97 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ocak 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|368.500
|-0,4
|4,1
|Çubuk
|506.500
|-5
|-8
|Filmaşin
|114.800
|-8,5
|4,5
|Kalın levha
|634.100
|-5,1
|0,7
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.873.500
|11,3
|-5,3
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.108.900
|1
|-10
|Galvanizli sac
|671.400
|3,1
|-3,6
|Kaynaklı boru
|219.400
|-4,9
|-9,7