Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,5 azaldı

Cuma, 20 Şubat 2026 14:06:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Ocak ayında aylık %2,8 artış ve yıllık %0,5 düşüş göstererek 6,75 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Aralık ayına kıyasla %3,4 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2 düşüşle 4,97 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Ocak 2026 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        368.500 -0,4 4,1
Çubuk       506.500 -5 -8
Filmaşin       114.800 -8,5 4,5
Kalın levha       634.100 -5,1 0,7
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.873.500 11,3 -5,3
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.108.900 1 -10
Galvanizli sac       671.400 3,1 -3,6
Kaynaklı boru       219.400 -4,9 -9,7

