NBS: Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %8,4 düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 13:53:34 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Temmuz ayında, sırasıyla yıllık %8,9, %8,4 ve %6,6 düşüşle 72,85 milyon mt, 86,80 milyon mt ve 111 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Ham çelik üretimi, Nisan ayından Haziran ayına kadar yıllık bazda artmıştı. Ayrıca, ham çelik üretimi aylık %7,6 veya 7,6 milyon mt; nihai mamul üretimi ise aylık 8,05 düşüş kaydetti.

Tesislerde yapılan denetimler ile hükümetin, üretim ve karbon salımı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmasına bağlı olarak çelik üretiminde gözle görülür düşüşler kaydedildi. Ayrıca, mevsime bağlı olarak talebin zayıflaması da üretim üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Çin yıllık %2,3 artışla 535,5 milyon mt pik demir üretti. Söz konusu artış, bu yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 1,7 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, Çin’in toplam ham çelik ve nihai mamul üretimi söz konusu dönemde, sırasıyla yıllık %8 ve %10,5 artışla 649,33 milyon mt ve 809,02 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Haziran döneminde kaydedilene kıyasla ham çelik için 3,8 puan ve nihai mamuller için ise 3,4 puan daha yavaş oldu.