Çin'in ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %3,1 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık sırasıyla %3,1, %3,1 ve %1,7 düşüşle 563,4 milyon mt, 651,85 milyon mt ve 950,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

İlk sekiz ayda ham çelik üretiminde kaydedilen düşüş oranı ilk yedi aydakiyle aynı seviyede kalırken, Ağustos ayında nihai kullanıcıların zayıf çelik talebi piyasa üzerinde olumsuz etkisini sürdürdü.

Ağustos ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,7 ve aylık %3,0 düşüşle 74,61 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Çin'in pik demir üretimi yıllık %3,5 ve aylık %1,0 düşüşle 67,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise yıllık %5,5 ve aylık %1,5 düşüşle 114,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.