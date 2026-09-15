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Çin'in ham çelik üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %3,1 düştü

Salı, 15 Eylül 2026 10:39:06 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık sırasıyla %3,1, %3,1 ve %1,7 düşüşle 563,4 milyon mt, 651,85 milyon mt ve 950,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

İlk sekiz ayda ham çelik üretiminde kaydedilen düşüş oranı ilk yedi aydakiyle aynı seviyede kalırken, Ağustos ayında nihai kullanıcıların zayıf çelik talebi piyasa üzerinde olumsuz etkisini sürdürdü.

Ağustos ayında Çin'in ham çelik üretimi yıllık %3,7 ve aylık %3,0 düşüşle 74,61 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Çin'in pik demir üretimi yıllık %3,5 ve aylık %1,0 düşüşle 67,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul üretimi ise yıllık %5,5 ve aylık %1,5 düşüşle 114,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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