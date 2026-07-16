Çin'in ham çelik üretimi 2026 yılının ilk yarısında %3 düşüş kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri, yıllık bazda sırasıyla %2,8, %3 ve %0,9 düşüşle 426,64 milyon mt, 499,95 milyon mt ve 718,78 milyon mt olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimindeki düşüş oranı, yılın ilk beş ayındaki düşüş hızına 0,9 puan daha yavaş olurken, ülkedeki ham çelik üretimindeki düşüş trendi devam etti.

Haziran ayında ise Çin'in ham çelik üretimi yıllık %0,4 artış ve aylık %0,8 düşüşle 83,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayında üretimdeki yıllık düşüş %2,7 olmuştu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,9 ve aylık %1i3 düşüşle 71,99 milyon mt, nihai mamul üretimi ise yıllık bazda değişmeyerek ve aylık %2,9 artışla 126,56 milyon mt seviyelerinde yer aldı.