 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in ham çelik üretimi 2026 yılının ilk yarısında %3 düşüş kaydetti

Perşembe, 16 Temmuz 2026 11:13:29 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimleri, yıllık bazda sırasıyla %2,8, %3 ve %0,9 düşüşle 426,64 milyon mt, 499,95 milyon mt ve 718,78 milyon mt olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimindeki düşüş oranı, yılın ilk beş ayındaki düşüş hızına 0,9 puan daha yavaş olurken, ülkedeki ham çelik üretimindeki düşüş trendi devam etti.

Haziran ayında ise Çin'in ham çelik üretimi yıllık %0,4 artış ve aylık %0,8 düşüşle 83,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayında üretimdeki yıllık düşüş %2,7 olmuştu. 

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi yıllık %0,9 ve aylık %1i3 düşüşle 71,99 milyon mt, nihai mamul üretimi ise yıllık bazda değişmeyerek ve aylık %2,9 artışla 126,56 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Tangshan’da 4-15 Temmuz arasında çelik üretimine sınırlama

02 Tem | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %0,6 arttı

16 Nis | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım sonunda %0,5 artarken, stoklar aşağı yönlü

05 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım ortasında %0,8 düşerken, stoklar arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ekim’de aylık %6,24 arttı

15 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Kasım başında %0,1 artış kaydederken stoklar da yükseldi

14 Kas | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim sonunda %1 artış kaydederken stoklar azaldı

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Eylül’de aylık %1,09 düştü, Ekim'de artış bekleniyor

18 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ağustos'ta aylık %6 düştü, Eylül ayında toparlanma bekleniyor

18 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Temmuz ayında %9,46 düştü, Ağustos'ta daha fazla düşüş bekleniyor

15 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis